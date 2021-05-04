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В Рязани полицейские обнаружили более 60 литров незаконного алкоголя
Против собственников организаций возбудили административные расследования.

В Рязани полицейские обнаружили более 60 литров незаконного алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Рязанские полицейские провели рейд по торговым точкам и заведениям общепита и нашли незаконный алкоголь. Из магазина на улице Качевской изъяли 12 литров спиртосодержащей продукции, а из заведения общепита на улице Островской — 48,5 литров.

Против собственников организаций возбудили административные расследования по части 2 статьи 14.16 и части 3 статьи 14.17 КоАП.