В Рязани полицейские обнаружили более 60 литров незаконного алкоголя
Против собственников организаций возбудили административные расследования.
В Рязани полицейские обнаружили более 60 литров незаконного алкоголя. Об этом
Рязанские полицейские провели рейд по торговым точкам и заведениям общепита и нашли незаконный алкоголь. Из магазина на улице Качевской изъяли 12 литров спиртосодержащей продукции, а из заведения общепита на улице Островской — 48,5 литров.
Против собственников организаций возбудили административные расследования по части 2 статьи 14.16 и части 3 статьи 14.17 КоАП.