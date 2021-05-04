В Рязани массово отключат воду
Воду отключат 6 мая. Ее не будет с 9:00 до 24:00
В четверг, 6 мая, в Рязани отключат холодную воду в нескольких районах. Об этом сообщил
Воды не будет с 9:00 до 24:00 по адресам:
- Советский район: улица Касимовское шоссе, дом №№27, 29 корпус 1, 29 корпус 2, 32, 32 корпус 1, 32 корпус 5, 32 строение 8, 49, улица Совхозная, улица 8 Марта, улица Электрозаводская, улица Попова, улица Радиозаводская, улица 1-й Совхозный проезд, улица Гражданская, дома с №№1 по 29, с 4 по 22, улица Лермонтова, 5/1, 9а, улица 1-й проезд Новой, улица 2-й проезд Новой, площадь Попова, улица 1-й Гражданский проезд;
- в Октябрьский район: улица 1-й проезд Новой, улица 2-й проезд Новой, улица 3-й проезд Новой, улица 4-й проезд Новой, улица 5-й проезд Новой, улица 6-й проезд Новой, улица Тургенева, улица Гражданская, с №№31 по 47, с 26а по 30, улица Боголюбова, улица Макаренко, улица Белинского, улица проезд Белинского, улица Электрозаводская, дом №87, улица Тимуровцев, дом №3а, улица Новая, дома №№27а, 51, 51 В, 63 (детскийсад №6), 110, 108/13, улица Радиозаводская, дом №8, улица Циолковского, дом с №№1/7 по 13, дома с №№2/6 по 16 (с корпусами), улица Юннатов, дома с №№1/8 (детсад №70), улица Урицкого, дома №№5, 7, 9, 11/61, 5 корпус 1, 7 корпус 1, улица Есенина, дома с №№37/2 по 71, 57 (школа №43), улица Колхозная, улица проезд Машиностроителей, улица Маяковского, улица Горького, дома №№1, 5, 11, 14, 16, 18, 18 корпус 1, 20 (детсад №111), 22;
- Советский район по следующим адресам: улица Касимовское шоссе, дома с №№8 по 20, с 1 по 45, микрорайон Кальное, улица Новая, улица Есенина, улица Грибоедова, улица Щедрина, улица Затинная, улица Скоморошинская, площадь 26 Бакинских Комиссаров, улица Подгорная, улица Введенская, улица Ленина, улица Полевая, улица Радищева, улица Свободы, улица Вознесенская, улица Фирсова, улица Лермонтова, улица Урицкого, улица проезд Грибоедова, улица проезд Щедрина, улица проезд Речников, площадь Театральная, дома №№1, 3, 5, Торговый городок, улица Солотчинское шоссе, дом №4, улица Окский проезд, дом №2б.