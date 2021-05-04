В Москве на пожаре в гостинице спасли более 100 детей

Ночью во вторник, 4 мая, в 03:27 в гостинице «Вечный зов» на 6-1 Кожуховской улице в Москве загорелся первый этаж.

В Москве на пожаре в гостинице спасли более 100 детей. Об этом сообщает РИА Новости.

Ночью во вторник, 4 мая, в 03:27 в гостинице «Вечный зов» на 6-1 Кожуховской улице в Москве загорелся первый этаж. Со слов администрации, в гостинице находилось 305 человек, из них 107 — дети. Возгорание потушили в 4:30 на площади 100 квадратных метров.

Изначально сообщалось о трех погибших, но позже в столичном МЧС опровергли информацию. Пострадавшими числятся семь человек.

По словам жильцов гостиницы, причиной пожала могла стать неисправная проводка. Во время проживания они замечали проблемы с лампочками в отеле.