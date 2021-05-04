В Касимовском районе на пожаре погиб мужчина
Об этом корреспонденту РЗН. инфо сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области.
В понедельник, 3 мая, в Касимовском районе на пожаре погиб 38-летний мужчина. Об этом корреспонденту РЗН. инфо сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области.
ЧП произошло в 22:45 в деревне Бабино-Булыгино. Горел жилой кирпичный дом. На данный момент причина пожара и ущерб устанавливаются.
Напомним, что на тушение выезжали три пожарных автомобиля и восемь человек личного состава.