В Госдуму внесли проект о запрете избираться членам экстремистских групп

Ограничения распространятся на учредителей экстремистской или террористической организации, членов ее коллегиального руководящего органа, руководителей и их заместителей, начальников структурных подразделений и их замов, членов, участников, работников, а также иных лиц, причастных к деятельности таких организаций.

В Госдуму внесли проект, который запрещает участвовать в выборах в парламент лицам, причастным к деятельности экстремистских общественных или религиозных объединений. Об этом передает РИА Новости .

Ограничения распространятся на учредителей экстремистской или террористической организации, членов ее коллегиального руководящего органа, руководителей и их заместителей, начальников структурных подразделений и их замов, членов, участников, работников, а также иных лиц, причастных к деятельности таких организаций («предоставлявших денежные средства, имущественную, организационно-методическую, консультативную или иную помощь в целях осуществления соответствующей деятельности»).

В списке сейчас находятся более 80 объединений общественного и религиозного толка.