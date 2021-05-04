В центре Рязани полицейские закрыли наркопритон
Против хозяина квартиры возбудили уголовное дело по части 1 статьи 232 УК РФ.
В центре Рязани полицейские закрыли наркопритон. Об этом
22-летний рязанец собирал в своей квартире наркоманов, которые получали наркотические вещества через «закладки». В ходе обследования помещения полицейские обнаружили и изъяли предметы, используемые для потребления наркотических средств, со следами наркотиков синтетического происхождения. Наркопритон закрыли.
Против мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 232 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы сроком до четырех лет.