В России предложили ужесточить штрафы за превышение скорости

До 2013 года существовала естественность водителей за превышение скорости на 10-20 километров в час. От нее отказались, поскольку нарушение стали автоматически фиксировать с помощью камер.

В правительстве предложили снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 до 10 километров в час. Об этом сообщил « Коммерсант ».

До 2013 года существовала естественность водителей за превышение скорости на 10-20 километров в час. От нее отказались, поскольку нарушение стали автоматически фиксировать с помощью камер.

а загородных магистралях нештрафуемый порог предлагают оставить в пределе 20 километров в час. В городах — снизить его с 20 до 10 километров в час.

В Дептрансе Москвы считают, что снижение порога позволит усилить контроль за соблюдением ПДД, а также повысить дисциплину водителей и сконцентрировать их внимание на условиях дорожного движения.