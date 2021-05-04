Рязанец предотвратил пожар в многоквартирном доме
Возгорание удалось потушить до приезда спецслужб.
Рязанец предотвратил пожар в многоквартирном доме. Об этом
В ночь на вторник, 4 мая, в селе Высокое в Сараевском районе местный житель заметил дым, который шел из окон одной из квартир. Зайдя внутрь мужчина обнаружил, что помещение заполнено дымом от горящего на полу ковра. Тут же, в комнате, спали мужчины.
Соседи вызвали пожарных и газовую службу. Возгорание удалось потушить до приезда спецслужб. Огонь не успел распространиться на другие квартиры.