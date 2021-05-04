Рязанец организовал наркопритон в своей квартире
Он приглашал в гости своих знакомых и их друзей с целью употребить наркотики вместе.
Рязанец организовал наркопритон в своей квартире. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Осенью 2019 года рязанец, употребляющий наркотические вещества, организовал в своей квартире наркопритон. Он приглашал в гости своих знакомых и их друзей с целью употребить наркотики вместе. Вещества либо приносили гости, либо сам молодой человек.
Против мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 232 УК РФ. Суд назначил ему наказание в виде двух с половиной дел лишения свободы условно.