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Рязанец организовал наркопритон в своей квартире
Он приглашал в гости своих знакомых и их друзей с целью употребить наркотики вместе.

Рязанец организовал наркопритон в своей квартире. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Осенью 2019 года рязанец, употребляющий наркотические вещества, организовал в своей квартире наркопритон. Он приглашал в гости своих знакомых и их друзей с целью употребить наркотики вместе. Вещества либо приносили гости, либо сам молодой человек.

Против мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 232 УК РФ. Суд назначил ему наказание в виде двух с половиной дел лишения свободы условно.