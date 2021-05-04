\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 04
Срд, 05
11°
Чтв, 06
16°
ЦБ USD 75.26 0.41 05/05
ЦБ EUR 90.45 -0.13 05/05
Нал. USD 74.65 / 75.30 13:39
Нал. EUR 89.75 / 90.40 13:39
Новости
Публикации
Нестандартный маршрут. Куда из Рязани уехать на несколько дней
Сайты по продаже билетов перед майскими праздниками обв...
1 мая 10:06
6 964
В бункер или кремль. Куда рязанцам съездить в праздники на один день
Перед праздниками возникает вопрос — куда съездить, что...
30 апреля 15:43
5 360
Сокращая время. Когда поездка из Рязани до Москвы займет полтора часа?
Если рязанские пути станут такими же, как владимирские,...
29 апреля 16:48
1
11 130
Счет не оплачен, что дальше? Как не допустить отключения электроэнерги...
Наличие электроэнергии в квартире или в доме — повседне...
27 апреля 12:11
6 047
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Рязанец чуть не задушил жену на глазах у ребенка
Против мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит до двух лет тюрьмы.

Рязанец чуть не задушил жену на глазах у ребенка. Об этом пишет ИД «Пресса».

Инцидент произошел утром 24 апреля в селе Кривское Сараевского района. Поссорившись с женой, мужчина набросился на нее и стал душить. Конфликт происходил на глазах у подростка, который вызвал полицию.

К моменту прибытия сотрудников, мужчина ушел на работу. Его жена сообщила, что он неоднократно ее так «воспитывал».

В понедельник, 3 мая, против мужчины возбудили уголовное дело по статье 119 УК РФ. Ему грозит до двух лет лишения свобод