Рязанец чуть не задушил жену на глазах у ребенка

Против мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит до двух лет тюрьмы.

Рязанец чуть не задушил жену на глазах у ребенка. Об этом пишет ИД «Пресса».

Инцидент произошел утром 24 апреля в селе Кривское Сараевского района. Поссорившись с женой, мужчина набросился на нее и стал душить. Конфликт происходил на глазах у подростка, который вызвал полицию.

К моменту прибытия сотрудников, мужчина ушел на работу. Его жена сообщила, что он неоднократно ее так «воспитывал».

В понедельник, 3 мая, против мужчины возбудили уголовное дело по статье 119 УК РФ. Ему грозит до двух лет лишения свобод