Рязанцев пригласили участвовать в акции «Бессмертный полк онлайн»
Для участия необходимо зайти на официальный сайт акции, загрузить фотографию героя своей семьи и указать имя.
Рязанцев пригласили участвовать в акции «Бессмертный полк онлайн».
В рамках празднования 76-й годовщины Великой Победы акция «Бессмертный полк» в 2021 году пройдет онлайн.
Для участия необходимо зайти на официальный
Напомним, ранее сопредседатель Центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева сообщила, что трансляции акции будут проходит в каждом регионе отдельно.