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Работники Рязанской НПК приняли участие в «Диктанте Победы»
В преддверии 9 мая Рязанская нефтеперерабатывающая компания (РНПК), дочернее общество НК «Роснефть», провела «Диктант Победы» на тему событий Великой Отечественной войны.

В преддверии 9 мая Рязанская нефтеперерабатывающая компания (РНПК), дочернее общество НК «Роснефть», провела «Диктант Победы» на тему событий Великой Отечественной войны. Акция на площадке завода прошла впервые, в ней приняли участие сотрудники предприятия, студенты кафедры химической технологии РГРТУ и учащиеся «Роснефть-класса». Для написания Диктанта был выбран отрывок из книги рязанского журналиста Евгения Баранцева «Рязань: эпизоды войны». Издание вышло в свет в год 75-летия Великой Победы. Работа длилась 45 минут и была направлена на укрепление чувства любви к своему Отечеству, гордости за свою страну и великий подвиг ее героев.

Жюри, в состав которого вошли редакторы издательских домов и педагоги Рязани, оценили работы участников. По результатам Диктанта победители получили ценные призы, остальных участников акции поощрили памятными сувенирами.

В текущем году РНПК планирует принять активное участие в праздновании 76-летия Победы. В окнах заводоуправления будут вывешены государственные флаги России, будет организована раздача георгиевских ленточек работникам, на одной из самых высоких точек предприятия — на установке каталитического крекинга высотой 54 метра работники поднимут знамя Победы как символ доблести и славы для поколения фронтовиков за мирное небо. По многолетней традиции этой чести удостоятся ветераны и лучшие молодые операторы технологического объекта. Кроме того, предприятие проведет праздничный концерт для ветеранов и тружеников тыла города и региона.