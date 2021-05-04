В полиции сообщили подробности смертельного ДТП с пожарной машиной в Рязанской области
Водитель на пожарном автомобиле «ЗИЛ» превысил скорость, не учел погодные условия и не справился с управлением. Машина съехала с дороги и опрокинулась.
В полиции сообщили подробности смертельного ДТП с пожарной машиной в Рязанской области.
Авария произошла около 6:49 в селе Горлово Скопинского района. Водитель на пожарном автомобиле «ЗИЛ» превысил скорость, не учел погодные условия и не справился с управлением. Машина съехала с дороги и опрокинулась.
Пассажир автомобиля от полученных травм скончался на месте ДТП.
Ранее сообщалось, что погиб пожарный.