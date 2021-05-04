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По улицам Рязани под военные песни проедет колонна машин
Колонна стартует в 11:20 от площади Победы. Рязанские коллективы проедут по городским улицам на стилизованных автомобилях по всем районам города.

В День Победы, 9 мая, по улицам Рязани под музыкальное сопровождение проедет колонна стилизованных автомобилей. Об этом сообщил сайт мэрии.

Колонна стартует в 11:20 от площади Победы. Рязанские коллективы проедут по городским улицам на стилизованных автомобилях по всем районам города.

Рязанцы смогут увидеть колонну из окон домов.

Стилизованные автомобили проедут по улицам: площадь Победы — улица Вокзальная — улица Чкалова — улица Стройкова — улица Гагарина — улица Спортивная — улица Есенина — площадь Театральная — улица Циолковского — проезд Яблочкова — улица Зубковой — улица Советской Армии — улица Новоселов — Касимовское шоссе — площадь Свободы — Первомайский проспект — улица Юбилейная — улица Крупской — улица Мервинская — улица Октябрьская — улица Интернациональная — проезд Шабулина — улица Октябрьская — Михайловское шоссе.

Колонна будет останавливаться в микрорайонах, артисты дадут мини-концерты с песнями военных лет для жителей близлежащих домов.