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В Госдуме подготовили законопроект о налоге на роскошь
Законопроект предполагает ввести с 1 января 2022 года налог на роскошь для владельцев дорогостоящей недвижимости, автомобилей, яхт и частных самолетов.

В Госдуме подготовили законопроект о налоге на роскошь. Об этом передает РИА Новости.

Законопроект предполагает ввести с 1 января 2022 года налог на роскошь для владельцев дорогостоящей недвижимости, автомобилей, яхт и частных самолетов.

Идея принадлежит фракции «Справедливая Россия». Как сообщил ее лидер Сергей Миронов, законопроект создаст механизм для снижения уровня социального неравенства. По его словам, за счет налогов в бюджет страны каждый год будут поступать триллионы рублей.

«Полученные средства нужно направить на развитие программ по борьбе с бедностью и поддержки граждан с низкими доходами», — сказал Миронов.

Налогами предлагается обложить жилую недвижимость и земельные участки стоимостью от 50 миллионов рублей, объекты незавершенного жилищного строительства аналогичной стоимости по истечении трехлетнего срока строительства, автомобили стоимостью от восьми миллионов рублей, пассажирские морские, речные и воздушные суда — самолеты, вертолеты, теплоходы, яхты, парусные суда, катера стоимостью от 15 миллионов рублей.

Законопроект не должен распространяться на земли сельхозназначения, строительную и сельхозтехнику, морские и воздушные суда, недвижимое имущество, используемое организациями и индивидуальными предпринимателями для основного вида деятельности.

Миронов считает, что налог должны платить индивидуальные предприниматели, физлица и организации.