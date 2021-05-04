Опубликован график майских отключений горячей воды в Рязани
Причина отключения — плановые профилактические работы на системах и объектах теплоснабжения.
Опубликован график майских отключений горячей воды в Рязани. Об этом сообщает МУП «РМПТС».
Предприятие опубликовало поадресный
Так, со вторника, 4 мая, до пятницы, 7 мая, горячую воду отключат в четырех домах и детском саду в Горроще по следующим адресам:
— улица Шевченко, дома №№ 18 (детский сад №139), 28, 35;
— улица Высоковольтная, дом №5/1;
— Троллейбусный переулок, дом №21.
Причина отключения — плановые профилактические работы на системах и объектах теплоснабжения.