В Рязани пьяный водитель на мотоцикле устроил ДТП
39-летний рязанец на мотоцикле в пьяном состоянии столкнулся с автомобилем Lada Granta, за рулем которого был 53-летний водитель. Степень алкогольного опьянения составила 1.193 мг на литр, что более чем в семь раз превышает допустимый уровень.
Во вторник, 4 мая, в Рязани пьяный водитель на мотоцикле устроил ДТП. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
ДТП произошло около 16:30 у дома №27 корпус 3 по улице Зубковой. 39-летний рязанец на мотоцикле в пьяном состоянии столкнулся с автомобилем Lada Granta, за рулем которого был 53-летний водитель.
Степень алкогольного опьянения составила 1.193 мг на литр, что более чем в семь раз превышает допустимый уровень.
Мотоциклист получил травмы, ему оказали медпомощь.