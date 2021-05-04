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В Рязани пьяный водитель на мотоцикле устроил ДТП
39-летний рязанец на мотоцикле в пьяном состоянии столкнулся с автомобилем Lada Granta, за рулем которого был 53-летний водитель. Степень алкогольного опьянения составила 1.193 мг на литр, что более чем в семь раз превышает допустимый уровень.

Во вторник, 4 мая, в Рязани пьяный водитель на мотоцикле устроил ДТП. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло около 16:30 у дома №27 корпус 3 по улице Зубковой. 39-летний рязанец на мотоцикле в пьяном состоянии столкнулся с автомобилем Lada Granta, за рулем которого был 53-летний водитель.

Степень алкогольного опьянения составила 1.193 мг на литр, что более чем в семь раз превышает допустимый уровень.

Мотоциклист получил травмы, ему оказали медпомощь.