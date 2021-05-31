За сутки еще 49 рязанцев заразились коронавирусом

Об этом в понедельник, 31 мая, сообщили в региональном оперштабе.

За сутки еще 49 рязанцев заразились коронавирусом. Об этом в понедельник, 31 мая, сообщили в региональном оперштабе.

Всего в регионе выявили 29 266 случаев заражения. Выздоровели за сутки 46 человек, всего — 27 791. Всего за время пандемии скончались 528 рязанцев. За прошедшие сутки смертей не зарегистрировано.

В России за сутки заболели 8 475 человек, всего число заболевших с начала пандемии достигло 5 071 917. Выздоровели 6 715 человек, всего — 4 684 585. Скончались за сутки 339 человек, всего — 121 501 человек.