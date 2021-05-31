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За отказ от табака рязанцы получат абонементы в фитнес-залы
За отказ от табака в летний период рязанцы получат абонементы в фитнес-залы. Об этом на брифинге, посвященному началу XI областной акции «Лето без табачного дыма», рассказала главврач Центра общественного здоровья Марина Панфилова, сообщает ИД «Пресса».

За отказ от табака в летний период рязанцы получат абонементы в фитнес-залы. Об этом на брифинге, посвященному началу XI областной акции «Лето без табачного дыма», рассказала главврач Центра общественного здоровья Марина Панфилова, сообщает ИД «Пресса».

Акция стартует с понедельника, 31 мая, и продлится до 31 августа. В 2021 году к участию в мероприятии, помимо Рязани, примут участие жители Касимова, Скопина, Сасова, а также Михайловского, Пронского, Ряжского, Рязанского, Спасского и Шиловского районов.

В течение июня волонтеры будут раздавать листовки с условиями проведения акции и призывом отказаться от сигарет. Начиная с 15 июня в 18 кабинетах медицинской помощи при отказе от табакокурения и на мобильной площадке службы медицинской профилактики пройдет тестирование желающих отказаться от курения, также будет работать горячая линия помощи отказа от табака. С 3 по 11 августа участников обследуют повторно.

Те, кто успешно откажутся от сигарет в течение лета, получат призы: абонементы в бассейны, фитнес-центры, на ледовые площадки, а также сертификат на бесплатную профессиональную гигиену полости рта.

Акция действует с 2010 года. В ней уже приняли участие более 2000 тысяч рязанцев, из них 738 человек смогли отказаться от пагубной привычки.