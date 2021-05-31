Вблизи поселка Искра столкнулись две легковушки

Вблизи поселка Искра столкнулись две легковушки. Об этом пишет ИД «Пресса»

Вблизи поселка Искра столкнулись две легковушки. Об этом пишет ИД «Пресса»

ДТП случилось в субботу, 29 мая, на 24-м километре автодороги Рязань-Ряжск, недалеко от поселка Искра. На трассе столкнулись две легковушки — Skoda Octavia под управлением 38-летней женщины и Renault Sandero, за рулем которого был водитель 1965 года рождения.

В результате аварии пострадали пять человек, двое из которых — дети. Все они получили черепно-мозговые травмы.

Причина аварии в настоящее время устанавливается.