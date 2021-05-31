В Скопине перевернулся пьяный мотоциклист

В Скопине перевернулся пьяный мотоциклист. Об этом сообщает пресс-служба районной Госавтоинспекции.

В Скопине перевернулся пьяный мотоциклист. Об этом сообщает пресс-служба районной Госавтоинспекции.

ДТП произошло в четверг, 27 мая, в 01:35 по улице Карла Маркса. 31-летний местный житель на мотоцикле Honda был пьян и, не имея права управления транспортным средством, сел за руль вместе с 37-летней пассажиркой. В итоге мужчина не справился с управлением, из-за чего мотоцикл перевернулся.

В результате этого оба пострадавших получили телесные повреждения. Они обращались в «ММЦ Скопинский».

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.