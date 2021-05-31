В Рязанской области стартовал основной период сдачи ЕГЭ

В Рязанской области стартовал основной период сдачи ЕГЭ. Об этом сообщает региональный минобр.

В Рязанской области стартовал основной период сдачи ЕГЭ. Об этом сообщает региональный минобр.

В понедельник, 31 мая, основной период сдачи ЕГЭ проходит в 13 пунктах проведения экзаменов — семь в районах, шесть — в Рязани Участники сдают географию, литературу и химию. За проведением экзаменов следят 34 общественных наблюдателя.

«Всего в этом году общее количество участников ЕГЭ в Рязанской области — 4927 человек (4351 выпускник текущего года, 363 выпускника прошлых лет, 213 учащихся среднего профессионального образования). В регионе созданы все необходимые условия для безопасной и успешной сдачи единого госэкзамена», — отметила заместитель министра образования и молодежной политики Рязанской области Ольга Васина.

Отмечается, что на всех пунктах проведения соблюдены требования Роспотребнадзора: нанесена разметка с социальной дистанцией, при входе есть дезинфицирующие средства для обработки рук, а также участникам измеряют температуру. В каждой аудитории ППЭ установлены рециркуляторы для обеззараживания воздуха и обеспечен питьевой режим.

Свои результаты участники экзаменов узнают не позднее 17 июня.

Напомним, в этом году выпускникам 11-х классов, которые не планируют поступать в вузы, вместо ЕГЭ нужно было сдать государственный выпускной экзамен по двум предметам — русскому языку и математике. На этом основании они получат аттестат о среднем общем образовании. Выпускники, которые собираются учиться в вузах, сдают ЕГЭ по необходимым для поступления предметам. При этом для получения аттестата им достаточно результатов ЕГЭ по русскому языку.