В Рязани подвели итоги онлайн-праймериз

Предварительное голосование проходило с 24 по 30 мая, в нем приняли участие 85 тысяч человек.

В Рязани подвели итоги онлайн-праймериз. Предварительное голосование проходило с 24 по 30 мая, в нем приняли участие 85 тысяч человек.

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», губернатор Николай Любимов отметил, что голосование прошло спокойно, жители региона проявили большой интерес к праймериз, проводимому в онлайн формате. По его словам, открытая модель с участием новых лиц привлекла молодежь, которая активно участвовала в голосовании.

По итогам голосования тройку лидеров составили Андрей Макаров, Дмитрий Хубезов и Андрей Красов.

«Уверен, что в случае победы на выборах они достойно смогут представлять регион на федеральном уровне», — подчеркнул губернатор.