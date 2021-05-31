В Рязани огласили приговор 20 членам ОПГ наркоторговцев

Октябрьский районный суд вынес приговор 15 мужчинам и 5 девушкам — участникам преступной организации «Mario 24.biz», которая занималась в Рязани незаконным сбытом наркотиков.

В Рязани огласили приговор 20 членам ОПГ наркоторговцев. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Октябрьский районный суд вынес приговор 15 мужчинам и 5 девушкам — участникам преступной организации «Mario 24.biz», которая занималась в Рязани незаконным сбытом наркотиков.

Участники ОПГ получали из тайников-закладок крупные партии наркотических средств, расфасовывали наркотики на более мелкие партии и раскладывали по тайникам непосредственно для потребителя. За свою деятельность они получали зарплату, которую перечисляли на банковские карты и КИВИ-кошельки.

Свою вину осужденные признали в полном объеме.

12 мужчинам суд назначил наказание от 4,5 до 6 лет колонии строгого режима, женщинам — от 4 до 4,5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Трем участникам, за пособничество в совершении покушения на незаконный сбыт наркотических средств, назначено условное наказание.