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В России обсуждают два варианта дальнейших ограничений на полеты в Турцию
По информации Forbes, ограничения авиасообщения с Турцией будут продлены до 21 июня или до 1 июля.

В России обсуждают два варианта дальнейших ограничений на полеты в Турцию. Об этом пишет Forbes со ссылкой на собственные источники.

Как сообщает издание, один из вариантов продления ограничений — до 21 июня. Вместе с тем, собеседник в одном из профильных ведомств рассказал Forbes, что рассматривается и другой вариант — ограничение до 1 июля.

Информацию о том, что власти прорабатывают несколько вариантов продления, подтвердил источник издания в одной из чартерных авиакомпаний.

«В ближайшее время об открытии Турции точно речи не идет», — добавил источник.

Напомним, Россия ограничила авиасообщение с Турцией с15 апреля. Изначально планировалось возобновить полеты 1 июня, но затем сроки сдвинули до 30 июня.