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В полиции назвали причину, по которой екатеринбургский экс-полицейский открыл стрельбу
В полиции назвали причину, по которой екатеринбургский экс-полицейский открыл стрельбу. Об этом сообщает Znak со ссылкой на начальника пресс-службы местного главка полиции, полковник Валерий Горелых.

В полиции назвали причину, по которой екатеринбургский экс-полицейский открыл стрельбу. Об этом сообщает Znak со ссылкой на начальника пресс-службы местного главка полиции, полковник Валерий Горелых.

В правоохранительных органах считают, что бывший силовик Сергей Болков открыл стрельбу из-за длительного злоупотребления алкоголем. На момент задержания в крови экс-полицейского обнаружили дозу 1,15-1,17 промилле.

«Задержанный примерно неделю назад пристрастился к спиртному, в результате чего от него к родственникам ушла его спутница жизни. Таким образом, длительное злоупотребление алкоголем и привело к столь печальным последствиям», — рассказал глава пресс-службы.

В задержании Сергея Болкова принимало участие порядка 100 сотрудников МВД.

Напомним, в воскресенье, 39 мая, 48-летний мужчина начал стрелять из окна жилого дома. Он ранил двух человек — 41-летнего сотрудника Росгвардии и девятилетнюю девочку. Помимо этого пострадали не менее семи автомобилей. Мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ход расследования дела стоит на личном контроле председателя СК России Александра Бастрыкина.