В Московском районе пьяные рязанцы пытались угнать скутер из подъезда

В отношении рязанцев возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Им грозит до пяти лет тюрьмы.

В Московском районе пьяные рязанцы пытались угнать скутер из подъезда. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

На улице Крупской прохожие заметили двух пьяных мужчин, которые везли скутер, и обратились в полицию.

Полицейские при участии сотрудников управления Росгвардии задержали мужчин. Выяснилось, что скутер Honda Giorna принадлежит 22-летнему рязанцу, а из подъезда его украли два местных жителя 33 и 42 лет, младший из которых ранее был судим за разбойное нападение.

В отношении рязанцев возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Им грозит до пяти лет тюрьмы.