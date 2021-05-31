В Госдуме предложили ограничить время переработок при ненормированном графике

В Госдуме предложили ограничить время переработок при ненормированном графике. С соответствующим законопроектом выступили депутаты от фракции ЛДПР, пишут РИА Новости.

В Госдуме предложили ограничить время переработок при ненормированном графике. С соответствующим законопроектом выступили депутаты от фракции ЛДПР, пишут РИА Новости.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов отметил, что необходимо установить предельное количество часов переработки при ненормированном рабочем дне, а также, в зависимости от «переработанного» времени, устанавливать длительность дополнительного отпуска.

Депутаты планируют соответствующим законопроектом внести изменения в статьи 101 и 119 Трудового кодекса РФ. Так, предельное количество часов переработки при ненормированном рабочем дне будет составлять не выше 120 часов в год. Также будет вестись точный учет времени, фактически отработанного каждым работником за пределами установленной для него продолжительности рабочего дня. Длительность дополнительного отпуска также будет рассматриваться в зависимости от часов «переработки».