В Горроще дерево проткнуло лобовое стекло легковушки

В Горроще дерево проткнуло лобовое стекло легковушки. Соответствующий пост появился во вторник, 30 мая, в социальных сетях.

В Горроще дерево проткнуло лобовое стекло легковушки. Соответствующий пост появился во вторник, 30 мая, в социальных сетях.

По данным автора публикации, инцидент произошел по улице 4-я линия между домами №64 и 66.

На кадрах видно, как упавшее дерево проткнуло лобовое стекло автомобиля. Пользователь утверждает, что, помимо этого, растения оборвали провода, а также висят не только на машинах, но и на столбах.