В день защиты детей в Рязанской области запретят продажу алкоголя

Запрет установлен в соответствии с законом Рязанской области «Об отдельных вопросах регулирования розничной продажи алкогольной продукции на территории Рязанской области» (№98-ОЗ от 14.11.2011 года).

В день защиты детей в Рязанской области запретят продажу алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минэкономразвития.

Во вторник, 1 июня, в торговых точках на территории Рязанской области не будут продавать алкогольные напитки. Запрет установлен в соответствии с законом Рязанской области «Об отдельных вопросах регулирования розничной продажи алкогольной продукции на территории Рязанской области» (№98-ОЗ от 14.11.2011 года).

В пресс-службе отметили, что ограничения не будут распространяться на продажу алкоголя в заведениях общепита.