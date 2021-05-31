В аварии под Турлатовым пострадали двое детей

В аварии под Турлатовым пострадали двое детей. Об этом сообщает ИД «Пресса».

В аварии под Турлатовым пострадали двое детей. Об этом сообщает ИД «Пресса».

ДТП произошло в пятницу, 28 мая, на 208-м километре автодороги М-5 «Урал». Volkswagen Polo под управлением 30-летнего рязанца столкнулся с двигавшимся в попутном направлении Renault Logan с женщиной 1985 года рождения за рулем.

В результате столкновения пострадали двое детей 6 и 11 лет. Их доставили в детскую ОКБ с сотрясением головного мозга.

Причина аварии устанавливается.