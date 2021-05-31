В аварии на выезде из Рязани пострадал ребенок

На Солотчинском шоссе столкнулись Mitsubishi Lancer и Kia Optima. В результате ДТП четырехлетняя пассажирка автомобиля Mitsubishi Lancer получила травмы и была госпитализирована.

В аварии на выезде из Рязани пострадал ребенок. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла в Рязани в субботу, 30 мая, примерно в 14:20. На Солотчинском шоссе около дома №2 40-летний рязанец на Mitsubishi Lancer, двигаясь по прилегающей территории, не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем Kia Optima под управлением 30-летнего местного жителя.

В результате ДТП четырехлетняя пассажирка автомобиля Mitsubishi Lancer получила травмы и была госпитализирована. Пассажиру второго автомобиля — 30-летней рязанке — оказана медицинская помощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.