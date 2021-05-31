У ТРЦ «Премьер» знак парковки упал на автомобили

У ТРЦ «Премьер» знак парковки упал на автомобили. Соответствующее фото в понедельник, 31 мая, опубликовали очевидцы в группе «Подслушано у водителей в Рязани».

У ТРЦ «Премьер» знак парковки упал на автомобили. Соответствующее фото в понедельник, 31 мая, опубликовали очевидцы в группе «Подслушано у водителей в Рязани».

На снимке видно, как между автомобилями Volkswagen и Hyndai стоит смятая тележка из супермаркета, а на ней лежит парковочный знак. Также частично пострадали оба автомобиля.