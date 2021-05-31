Следователи прокомментировали обнаружение трупа в Дашково-Песочне

В пресс-службе ведомства сообщили подробности обнаружения трупа.

Следователи прокомментировали обнаружение трупа в Дашково-Песочне на чердаке дома по улице Тимакова.

«Труп найден с гнилостными изменениями, он пролежал не менее месяца. При визуальном осмотре телесных повреждений не обнаружено», — подтвердили в пресс-службе ведомства.

Железнодорожный межрайонный следственный отдел проводит проверку по факту гибели человека.

Напомним, информация о трупе в Песочне появилась в понедельник, 31 мая, в соцсетях.