Рязанские спортсмены завоевали золотые медали Чемпионата Европы по гиревому спорту

Рязанские спортсмены завоевали золотые медали Чемпионата Европы по гиревому спорту. Об этом сообщает региональный минспорт.

Рязанские спортсмены завоевали золотые медали Чемпионата Европы по гиревому спорту. Об этом сообщает региональный минспорт.

Соревнования проходили с 28 по 39 мая в Казани. В них приняли участие около 300 спортсменов из России, Литвы, Польши, Англии, Ирландии, Чехии, Латвии, Эстонии, Словении, Дании и Венгрии.

По итогам соревнований мастер спорта России международного класса Иван Кулаков в упражнении «Длинный цикл» стал Чемпионом Европы в весовой до 95 кг, а также абсолютным Чемпионом Европы с лучшим результатом среди всех весовых и возрастных категорий. Тренирует спортсмена Шматов Игорь Борисович.

Также в весовой категории до 73 кг в двоеборье золото завоевал кандидат в мастера спорта России Максим Шаров.

«Стоит отметить, что это мой первый международный старт. Чувствовался особый груз ответственности за результат на помосте. Я впервые повидал разных иностранцев. Организация была на самом высоком уровне!», — отметил спортсмен.

Максим тренируется под руководством Василия Ветрова и Ивана Кулакова.