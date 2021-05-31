Рязанские спортсмены завоевали золотые медали Чемпионата Европы по гиревому спорту. Об этом
Соревнования проходили с 28 по 39 мая в Казани. В них приняли участие около 300 спортсменов из России, Литвы, Польши, Англии, Ирландии, Чехии, Латвии, Эстонии, Словении, Дании и Венгрии.
По итогам соревнований мастер спорта России международного класса Иван Кулаков в упражнении «Длинный цикл» стал Чемпионом Европы в весовой до 95 кг, а также абсолютным Чемпионом Европы с лучшим результатом среди всех весовых и возрастных категорий. Тренирует спортсмена Шматов Игорь Борисович.
Также в весовой категории до 73 кг в двоеборье золото завоевал кандидат в мастера спорта России Максим Шаров.
«Стоит отметить, что это мой первый международный старт. Чувствовался особый груз ответственности за результат на помосте. Я впервые повидал разных иностранцев. Организация была на самом высоком уровне!», — отметил спортсмен.
Максим тренируется под руководством Василия Ветрова и Ивана Кулакова.