Рязанская НПК передала спасательной службе пенообразователь

Рязанская нефтеперерабатывающая компания, дочернее предприятие НК «Роснефть», передала «Рязанской областной противопожарно-спасательной службе» партию пенообразователя.

Рязанская нефтеперерабатывающая компания, дочернее предприятие НК «Роснефть», передала «Рязанской областной противопожарно-спасательной службе» партию пенообразователя.

Компания регулярно обновляет парк пожарной техники и средств для модернизации и оснащения подразделений пожарной охраны. В период потенциального пожароопасного периода партию пенообразователей передали для эффективного функционирования учреждения.

Кроме того, накануне Дня пожарной охраны завод передал четыре единицы пожарной техники — насосную станцию пожаротушения и три автоцистерны. Техника призвана обеспечивать безопасность предприятия и населения города.

Пенообразователь — смесь поверхностно-активных элементов и используется для формирования рабочего раствора пены. Применение пенообразователя позволяет быстро остановить приток воздуха к зоне горения и остановить дальнейшее распространение огня.

Фото РНПК