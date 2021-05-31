Рязанец упал с четвертого этажа, спускаясь на простынях за выпивкой

Мужчину с травмами доставили в ОКБ. Полиция проводит проверку.

Утром в понедельник, 31 мая, рязанец упал с четвертого этажа дома №44 по улице Октябрьской на крышу супермаркета «Барс». Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По предварительным данным, мужчина 1980 года рождения был пьян и пытался спуститься на улицу по простыням, чтобы купить алкоголь. Отмечается, что в квартире его закрыла жена, чтобы тот прекратил выпивать.

Мужчину с травмами доставили в ОКБ. Полиция проводит проверку.