Рязанец упал с четвертого этажа, спускаясь на простынях за выпивкой
Мужчину с травмами доставили в ОКБ. Полиция проводит проверку.
Утром в понедельник, 31 мая, рязанец упал с четвертого этажа дома №44 по улице Октябрьской на крышу супермаркета «Барс». Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
По предварительным данным, мужчина 1980 года рождения был пьян и пытался спуститься на улицу по простыням, чтобы купить алкоголь. Отмечается, что в квартире его закрыла жена, чтобы тот прекратил выпивать.
Мужчину с травмами доставили в ОКБ. Полиция проводит проверку.