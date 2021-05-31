Рязанец погасил задолженности, опасаясь «потерять» внедорожник

Рязанец погасил задолженности, опасаясь «потерять» внедорожник. Об этом сообщает пресс-служба ФССП.

Рязанец погасил задолженности, опасаясь «потерять» внедорожник. Об этом сообщает пресс-служба ФССП.

Мужчина накопил долги по невыплаченным налогам и штрафам ГИБДД в размере 234 тысячи рублей. С 2019 года он их не выплачивал.

В ходе совместного рейда сотрудники налоговой инспекции и судебные приставы наложили арест на транспортное средство Jeep Cherokee 2010 года выпуска и изъяли ключи. В течение дня мужчина погасил свой долг в полном объёме.