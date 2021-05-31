Рязанцам предложили купить две машины почти за 79 млн рублей

Рязанцы не торопятся откликнуться на сообщение, потому что дорожное покрытие в городе оставляют желать лучшего, а Lamborghini Aventador явно не приспособлен для таких убитых дорог.

Рязанцам предложили купить две машины Lamborghini Aventador почти за 79 млн рублей. Объявление о продаже автомобилей появилось на сайте Avito.

По словам владельца, машины 2021 года выпуска черного и зеленого цвета находятся в отличном состоянии. Мужчина пообещал пригнать машины в любой город, где найдутся желающие приобрести дорогой автомобиль. На прямой вопрос журналиста, находятся ли эти машины в Рязани, собеседник не ответил.

Однако он рассказал, что машинами активно интересуются жители других регионов, рязанцы же пока «игнорируют» объявление.

«Продажа дорогих машин, является источником моего дохода. Автомобили у меня хорошо берут, но пока никто из Рязани не заинтересовался приобретением Lamborghini», — подчеркнул мужчина.

Возможно рязанцы не торопятся откликнуться на сообщение, потому что дорожное покрытие в городе оставляют желать лучшего, а Lamborghini Aventador явно не приспособлен для таких убитых дорог.

Черную Lamborghini продают за 38 979 325 рублей. Зеленая стоит чуть дороже — 39 777 488 рублей.

Точно такое же объявление о продаже автомобилей появились в Казани чуть более месяца назад.

Фото Avito.ru