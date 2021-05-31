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Россияне назвали комфортную сумму для содержания ребенка
Россияне назвали комфортную сумму для содержания ребенка. Результаты данных исследования банка «Открытие» приводят РИА Новости.

Россияне назвали комфортную сумму для содержания ребенка. Результаты данных исследования банка «Открытие» приводят РИА Новости.

Так, 35 процентов опрошенных считают, что для достойного содержания одного ребенка необходимо 15-30 тысяч рублей в месяц. Еще 33 процентов респондентов считают, что для этого требуется от 30 до 50 тысяч рублей.

Каждый пятый россиянин считает, что комфортная сумма на содержание малыша должна составлять от 50 до 100 тысяч рублей в месяц. Самую большую сумму назвали остальные восемь процентов опрошенных — для этого им необходимо свыше 100 тысяч рублей ежемесячно.

Опрос проводился 18-19 мая по репрезентативной выборке среди тысячи россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.