Появились фото смертельной аварии в Шацком районе

Пресс-служба регионального управления УМВД опубликовала фото с места смертельного ДТП в Шацком районе, в результате которого погиб водитель автомобиля.

Появились фото смертельной аварии в Шацком районе. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления УМВД.

Авария произошла в субботу, 29 мая, в 03:30 в Шацком районе на 381-м километре автодороги М5 «Урал». 44-летний житель Саранска, управляя автомобилем Lada Granta не справился с управлением и съехал в кювет. Машина опрокинулась.

От полученных травм водитель легковушки погиб на месте ДТП.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.