Стало известно, почему уголовное дело экс-мэра Рязани могут вернуть прокурору

Ходатайство было направлено защитой Михаила Пузанова, который наряду с Карабасовым и экс-руководителем управления энергетики и ЖКХ мэрии Игорем Ковалевым является фигурантом судебного процесса, касающегося финансирования строительства детской спортплощадки в центре Рязани.

Уголовное дело в отношении бывшего мэра Рязани Сергея Карабасова может быть возвращено прокурору из-за существенных ошибок в обвинительной части. Соответствующее ходатайство 28 мая было направлено защитой Михаила Пузанова, который наряду с Карабасовым и экс-руководителем управления энергетики и ЖКХ мэрии Игорем Ковалевым является фигурантом судебного процесса, касающегося финансирования строительства детской спортплощадки в центре Рязани.

По данным источника РНЗ. инфо, защита Пузанова считает, что в обвинительном заключении данные о времени и месте совершения преступления не соответствуют действительности. По нашей информации, адвокаты сочли эти факты существенным обстоятельством для возврата дела прокурору. Если ходатайство удовлетворят, то текст обвинения может быть скорректирован.

Напомним, что расследованием резонансного дела занимался Следственный комитет России.

Судебное разбирательство идет в Советском районном суде с августа прошлого года. По версии следствия, Карабасова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. В 2018 году управление энергетики и ЖКХ администрации Рязани и ООО «Уютный двор62» заключило контракт на строительство спортплощадки. На момент подписания акта работы по установке объекта еще не начались. Начальник управления энергетики и ЖКХ администрации Рязани Игорь Ковалев по указанию Карабасова подписал документы о приемке спортивной площадки, на основании которых гендиректор ООО «Уютный двор62» Михаил Пузанов получил более 4,9 млн рублей из городского бюджета.