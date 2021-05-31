Открытие Астраханского моста и град в Дягилеве. Главные новости выходных, 29-30 мая

Последняя неделя мая завершилась. Вспомним события, которые особенно запомнились за минувшие выходные.
Происшествия
На Касимовском шоссе легковушка застряла в яме. По информации жителей, на проезжей части провалился люк, асфальт размыло. Пострадали еще несколько машин.
Под Рязанью в результате ДТП машина улетела в кювет. Авария произошла в субботу, 29 мая, на въезде в Искру, столкнулись две легковушки. Женщина-водитель Skoda пострадала. Дети 6 и 13 лет пострадали, они в больнице. Водитель Renault также обращался за медицинской помощью, его пассажирку госпитализировали.
В Шацком районе ночью в субботу, 29 мая, произошло смертельное ДТП. Водитель Lada Granta двигался в направлении Мордовии, зацепил обочину и съехал в кювет. Машина опрокинулась. В результате ДТП пассажир автомобиля 1950 года рождения погиб.
Непогода
В Рязани в субботу, 29 мая, была гроза. В Дягилево прошел град. Видео опубликовали в соцсетях.
МЧС выпустило метеопредупреждение об усилении ветра. В Московском районе непогода повалила дерево. Оно рухнуло и оборвало электропровода.
К другим новостям
Астраханский мост открыли для движения транспорта в воскресенье, 30 мая. Также открыт пешеходный тротуар с одной стороны моста. Автобусы вернулись к прежней схеме движения. Троллейбусы также возобновили работу по схеме, действующей до ремонта, однако маршрут № 10 скорректировали из-за автомобилистов на площади Попова. Мэрия попросила рязанцев убрать машины с площади.
Сторона защиты по уголовному делу экс-мэра Рязани Сергея Карабасова заявила ходатайство о возвращении дела прокурору. Судебное заседание прошло в Советском районном суде. Огласили показания одного из свидетелей. Очередное заседание назначили на 4 июня.
Туалет для девочек в школе № 3 из поселка Тума Клепиковского района поучаствовал в конкурсе от производителя бытовой химии Domestos. В уборной нет кабинок. На конкурс принимали фотографии худших школьных туалетов страны. Фото не стало победителем, но школа, как и все участники, получит годовой запас продукции бытовой химии.