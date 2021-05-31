Открытие Астраханского моста и град в Дягилеве. Главные новости выходных, 29-30 мая

Последняя неделя мая завершилась. Вспомним события, которые особенно запомнились за минувшие выходные.

Последняя неделя мая завершилась. Вспомним события, которые особенно запомнились за минувшие выходные.

Происшествия

На Касимовском шоссе легковушка застряла в яме. По информации жителей, на проезжей части провалился люк, асфальт размыло. Пострадали еще несколько машин.

Под Рязанью в результате ДТП машина улетела в кювет. Авария произошла в субботу, 29 мая, на въезде в Искру, столкнулись две легковушки. Женщина-водитель Skoda пострадала. Дети 6 и 13 лет пострадали, они в больнице. Водитель Renault также обращался за медицинской помощью, его пассажирку госпитализировали.

В Шацком районе ночью в субботу, 29 мая, произошло смертельное ДТП. Водитель Lada Granta двигался в направлении Мордовии, зацепил обочину и съехал в кювет. Машина опрокинулась. В результате ДТП пассажир автомобиля 1950 года рождения погиб.

Непогода

В Рязани в субботу, 29 мая, была гроза. В Дягилево прошел град. Видео опубликовали в соцсетях.

МЧС выпустило метеопредупреждение об усилении ветра. В Московском районе непогода повалила дерево. Оно рухнуло и оборвало электропровода.

К другим новостям

Астраханский мост открыли для движения транспорта в воскресенье, 30 мая. Также открыт пешеходный тротуар с одной стороны моста. Автобусы вернулись к прежней схеме движения. Троллейбусы также возобновили работу по схеме, действующей до ремонта, однако маршрут № 10 скорректировали из-за автомобилистов на площади Попова. Мэрия попросила рязанцев убрать машины с площади.

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