На Куйбышевском шоссе «Ниссан Патрол» вылетел с дороги

Авария произошла в понедельник, 31 мая, на Куйбышевском шоссе в направлении поселка Строитель около железнодорожного переезда.

На Куйбышевском шоссе Nissan Patrol вылетел с дороги. Информацию об аварии разместили очевидцы в группе « Дороги Рязани » в «ВКонтакте».

Авария произошла в понедельник, 31 мая, на Куйбышевском шоссе в направлении поселка Строитель около железнодорожного переезда. На кадрах видно, что внедорожник Nissan Patrol вылетел с дороги и снес один из электрощитков, установленных рядом с путями.

Обстоятельства аварии и информация о пострадавших уточняется.

Фото соцсети.