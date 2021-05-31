На Куйбышевском шоссе «Ниссан Патрол» вылетел с дороги
Авария произошла в понедельник, 31 мая, на Куйбышевском шоссе в направлении поселка Строитель около железнодорожного переезда.
На Куйбышевском шоссе Nissan Patrol вылетел с дороги. Информацию об аварии разместили очевидцы в группе «
Авария произошла в понедельник, 31 мая, на Куйбышевском шоссе в направлении поселка Строитель около железнодорожного переезда. На кадрах видно, что внедорожник Nissan Patrol вылетел с дороги и снес один из электрощитков, установленных рядом с путями.
Обстоятельства аварии и информация о пострадавших уточняется.
Фото соцсети.