Мошенники придумали новый способ обмана россиян с трудоустройством. Об этом
Злоумышленники предлагают людям высокооплачиваемую работу, не требуя специальных навыков. При «оформлении» они просят открыть соискателя новый счет в банке, подключить дистанционное банковское обслуживание либо просто передать учетные данные злоумышленнику якобы для перевода ему зарплаты.
После этого злоумышленники обманом выводят денежные средства с личных счетов жертв.
«Сложности данной схемы мошенничества заключаются в том, что клиент будет подтверждать все действия злоумышленника до того момента, пока не поймет, что был обманут», — сообщил директор по противодействию мошенничеству BI. Zone Антон Окошкин.