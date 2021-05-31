Мошенники придумали новый способ обмана россиян с трудоустройством

Мошенники придумали новый способ обмана россиян с трудоустройством. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на экспертов компании Bi.Zone.

Мошенники придумали новый способ обмана россиян с трудоустройством. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на экспертов компании Bi.Zone.

Злоумышленники предлагают людям высокооплачиваемую работу, не требуя специальных навыков. При «оформлении» они просят открыть соискателя новый счет в банке, подключить дистанционное банковское обслуживание либо просто передать учетные данные злоумышленнику якобы для перевода ему зарплаты.

После этого злоумышленники обманом выводят денежные средства с личных счетов жертв.

«Сложности данной схемы мошенничества заключаются в том, что клиент будет подтверждать все действия злоумышленника до того момента, пока не поймет, что был обманут», — сообщил директор по противодействию мошенничеству BI. Zone Антон Окошкин.