Мошенники похитили у рязанки более 138 тысяч

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по части 2 статьи159 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Мошенники похитили у рязанки более 138 тысяч. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

45-летняя жительница Рязани рассказала полиции, что ей позвонил незнакомец и представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что ее сбережениями пытаются завладеть мошенники. Женщина испугалась и, чтобы обезопасить денежные средства, перевела их на «резервные» счета мошенников. Таким образом рязанка лишилась более 138 тысяч рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по части 2 статьи159 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.