Команда «Рязаньэнерго» выступила на Спартакиаде трудящихся в Рязани

В соревнованиях по настольному теннису, легкой атлетике и плаванию, проходивших 24-28 мая 2021 года, сборная команда энергетиков завоевала пять медалей.

В соревнованиях по настольному теннису, легкой атлетике и плаванию, проходивших 24-28 мая 2021 года, сборная команда энергетиков завоевала пять медалей.

В первый день Спартакиады команда «Рязаньэнерго» участвовала в соревнованиях по настольному теннису. В личном первенстве бронзовыми призерами стали Андрей Уранов, ведущий инженер отдела эксплуатации информационных технологий, а также Алла Змазнова, инженер первой категории службы релейной защиты, автоматики, измерений и метрологии. По итогам соревнований энергетики заняли третье командное место и были награждены кубком и грамотой.

Два «серебра» выиграли сотрудники «Рязаньэнерго» во второй день спартакиады в состязаниях легкоатлетов. Отличились Юлия Ремизова, специалист первой категории управления собственности, и Игорь Бородулин, электромонтер четвертого разряда оперативно-выездной бригады оперативно-технологической группы Сараевского района электрических сетей.

Третий день соревнований принес долгожданное «золото» — его завоевал в личном зачете в соревнованиях по плаванию Игорь Чепа, ведущий инженер отдела метрологии и качества электроэнергии Рязанского района электрических сетей. Став первым на дистанции в своей возрастной категории, победитель отметил, что уже много лет участвует в соревнованиях пловцов на Спартакиаде и занимает призовые места. Успешным выступлениям способствуют еженедельные оздоровительные занятия в бассейне.

Победители и призеры спартакиады трудящихся были награждены памятными медалями, кубками и грамотами. Сборная команда «Рязаньэнерго» была представлена 23 сотрудниками, для которых физическая культура является любимым увлечением, укрепляющим здоровье, и помогает эффективной работе в электросетевом хозяйстве.