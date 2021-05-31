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К открытию пляжного сезона до Орехового озера пустят автобус
Автобус большого класса будет ходить от площади Свободы через проезд Речников и до озера Ореховое.

К открытию пляжного сезона до Орехового озера пустят автобус. Об этом сообщили на сайте мэрии.

Автобус большого класса будет ходить от площади Свободы через проезд Речников и до озера Ореховое. Низкопольный автобус, оборудованный для перевозок маломобильных групп населения, работает на газомоторном топливе.

Маршрут будет работать до закрытия купального сезона.

Оплатить проезд будет возможно с помощью транспортной карты УмКа «Льготная».