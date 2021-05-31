К открытию пляжного сезона до Орехового озера пустят автобус
Автобус большого класса будет ходить от площади Свободы через проезд Речников и до озера Ореховое.
К открытию пляжного сезона до Орехового озера пустят автобус. Об этом
Автобус большого класса будет ходить от площади Свободы через проезд Речников и до озера Ореховое. Низкопольный автобус, оборудованный для перевозок маломобильных групп населения, работает на газомоторном топливе.
Маршрут будет работать до закрытия купального сезона.
Оплатить проезд будет возможно с помощью транспортной карты УмКа «Льготная».