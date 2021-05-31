Эсеры настаивают на введении справедливого базового дохода

В Рязани 25 мая состоялась пресс-конференция партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ». Местные справороссы, депутаты Рязанской областной Думы Сергей Пупков и Григорий Парсентьев сообщили журналистам о намерении партии внести в Госдуму законопроект о справедливом базовом доходе. По мнению эсеров, каждый гражданин с рождения вправе ежемесячно получать от государства по десять тысяч рублей.

В Рязани 25 мая состоялась пресс-конференция партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ». Местные справороссы, депутаты Рязанской областной Думы Сергей Пупков и Григорий Парсентьев сообщили журналистам о намерении партии внести в Госдуму законопроект о справедливом базовом доходе. По мнению эсеров, каждый гражданин с рождения вправе ежемесячно получать от государства по десять тысяч рублей.

«Речь идет о приближенной к МРОТ сумме, которую партия предлагает выплачивать абсолютно всем россиянам вне зависимости от уровня заработка», — заявил Григорий Парсентьев.

Предполагается, что в первую очередь материальную поддержку получат малоимущие граждане и многодетные семьи. В дальнейшем действие закона распространится на всех граждан России.

«Нуждающиеся в материальной поддержке потратят эту сумму на постоянно дорожающие лекарства и коммунальные услуги. При этом мы не собираемся вводить новый налог для обеспечения субсидии. Достаточно перераспределить поступления от продажи углеводородного сырья», — добавил Сергей Пупков.

Напомним, согласно данным Росстата, почти 18 миллионов человек по-прежнему получают сумму меньше прожиточного минимума. При этом, как утверждают сотрудники Института Народнохозяйственного Прогнозирования РАН, основные расходы населения приходятся на обязательные платежи и продукты питания. Ни на что другое у россиян попросту не остается средств. Эсеры убеждены, что введение справедливого базового дохода позволит сократить число граждан, живущих за чертой бедности.