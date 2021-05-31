Благодаря системе «Антитеррор» сотрудники предотвратили пожар в жилом комплексе

Происшествие случилось в конце мая. Охрана патрулировала территорию жилого комплекса и заметила густой едкий дым, который шел из мусорного контейнера.

Происшествие случилось в конце мая. Охрана патрулировала территорию жилого комплекса и заметила густой едкий дым, который шел из мусорного контейнера.

Сотрудники охраны тут же потушили возгорание, задействовав два огнетушителя, вызвали полицию и пожарных. Благодаря системе видеонаблюдения удалось быстро найти виновников поджога. Ими оказались 10-летние подростки, которых задержали до приезда сотрудников правоохранительных органов.

Вместе с полицией охрана отправились к родителям подростка, по вине которого загорелся мусор в контейнере. Отец не признал ответственность за сына и не согласился возмещать причиненный ущерб общей суммой более 20 000 рублей, поэтому сотрудники составили заявление: подразделение по делам несовершеннолетних проведет проверку, комиссия рассмотрит протокол о ненадлежащем выполнении родительских обязанностей и вынесет решение о постановке на учет или штрафе. Кроме того, управляющая компания ГУК «Зеленый сад — Мой дом» после всех разбирательств подаст в суд на возмещение ущерба.

Такие ситуации нельзя оставлять без внимания и наказания. Если бы не инновационная система безопасности «Антитеррор» от «Зеленого сада» последствия могли бы быть для всех жителей комплекса и соседних домов гораздо серьезнее.